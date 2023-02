Caso de jovem desaparecida em Porto Alegre e que surgiu em Viamão tem reviravolta

publicidade

Reviravolta no caso da jovem desaparecida em Porto Alegre e que surgiu em Viamão, alegando ter sido sequestrada e estuprada após embarcar em um transporte de passageiros por aplicativo. Na manhã desta sexta-feira à reportagem do Correio do Povo, a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Viamão, delegada Marina Dillemburg, confirmou que a garota, de 19 anos, vai responder por falsa comunicação de crime, após ter confessado que forjou a história.

“No próprio depoimento dela, a gente começou a desconfiar de algumas inconsistências do que vinha falando. Ela se contradizeu”, observou. Apesar da jovem ter deletado alguns aplicativos no telefone celular, a equipe de investigação refez o roteiro e descobriu o pagamento, via Pix, de uma pousada em Alvorada, perto do limite com Viamão. “Conversamos com o gerente e ele falou que a jovem chegou sozinha, pediu um quarto de solteiro e pernoitou”, lembrou.

O suposto desaparecimento teria ocorrido por volta do meio-dia da última quarta-feira no bairro Restinga, em Porto Alegre, após pedir um carro por aplicativo. Na manhã dessa quinta-feira, os policiais militares do 18º BPM foram acionados sobre o aparecimento da vítima em busca de ajuda em uma empresa situada na estrada Capitão Gentil Machado de Godoy, no bairro Vila Elsa, em Viamão. Ela contou que teve o rosto coberto por um pano no rosto e acordou em meio ao mato próximo da empresa onde solicitou socorro.

“Começamos a confrontá-la e dizer que as informações não estavam batendo. Daí ela assumiu e contou que estava com alguns problemas no trabalho, não estava indo bem na escola e queria dar um tempo”, resumiu a delegada Marina Dillemburg. “Falei muito sério com a jovem: tu entrou como vítima e está saindo como acusada. Ela vai ser indiciada”, afirmou.

A titular da Deam de Viamão manifestou inclusive a preocupação pelo fato de ter sido acusado o motorista de aplicativo por algo que não fez. A reportagem do Correio do Povo verificou que o profissional estava apavorado devido à exposição das placas do veículo nas redes sociais pelos familiares. “Ela deu a entender que tinha sido estuprada e colocou o motorista em perigo”, resumiu, referindo-se à mensagem recebida pelo namorado no telefone celular como se tivessem sido outra pessoa. “Ela mesma mandou”, constatou.