Caxias do Sul registra duas mortes a facadas em poucas horas

publicidade

Um adolescente de 15 anos, identificado como Kauã Eric Velho da Silva, foi assassinado com, pelo menos, sete facadas na manhã deste sábado na rua Antônio Felippi, bairro Reolon, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. O corpo dele foi encontrado em um terreno baldio. Testemunhas disseram que ao menos dois indivíduos teriam cometido o crime em frente a um mercado, e fugido em seguida. Na noite anterior à morte, o jovem estaria em uma festa em família, e havia discutido com outras pessoas em uma pracinha do bairro.

A Polícia Civil investiga o caso. A autoria do homicídio ainda é desconhecida. Foi a segunda morte a faca em menos de 12 horas na cidade. A outra foi na noite de sexta-feira, quando João Celino Marques da Silva, de 67 anos, foi atingido por dois golpes no abdômen, no bairro Planalto, por um homem de 53 anos que foi preso em flagrante. A vítima chegou a ser encaminhada ferida a um hospital local por familiares, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja Também