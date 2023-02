Caxias do Sul registra o 22º homicídio de 2023

publicidade

O 22º segundo homicídio deste ano em Caxias do Sul foi registrado no final da madrugada desta terça-feira no loteamento Santa Tereza, na rua Joana Toscano Mezzomo, no bairro Desvio Rizzo. A vítima, de 43 anos, foi morta com mais de 50 tiros de calibre nove milímetros e 12 dentro da residência.

Três veículos teriam sido vistos no local. Os atiradores fingiram que eram policiais e arrombaram a porta da casa da vítima, que tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Após o crime, o efetivo do 12º BPM foi acionado juntamente com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e com o Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Veja Também