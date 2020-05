Cerca de 57 quilos de drogas são apreendidos na Região Metropolitana de Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar apreendeu cerca de 57 quilos de drogas durante ações realizadas na noite de sexta-feira na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em Esteio, o 34° BPM flagrou 35 quilos de maconha com um traficante na vila na Vila Pedreira, ao lado da BR 116. Já no bairro Primavera, os policiais militares apreenderam encontraram 481 pinos de cocaína, duas porções de cocaína, cinco cartuchos de munição, duas balanças de precisão e material para embalar com um indivíduo.

Em Sapucaia do Sul, o 33º BPM prendeu uma dupla de traficantes com 19,9 quilos de maconha na Estrada do Nazário, no limite com Esteio. Os criminosos estavam em um Volkswagen Gol, de cor branca. Houve ainda o recolhimento de uma balança de precisão e quatro aparelhos celulares. Em outra ação, os policiais militares surpreenderam um homem com um quilo de maconha, 71 torrões de maconha, 38 pinos de cocaína e um rolo de papel filme na rua Daltro Filho.

Já em Guaíba, o 31° BPM deteve um trio de indivíduos com uma pistola calibre 380, um revólver calibre 22, cerca de 15 cartuchos de munição, 101 pedras de crack, 16 porções de maconha, R$ 1.029,00 em dinheiro, seis celulares, uma balança de precisão e uma faca. Em Alvorada, o 24º BPM flagrou um traficante com 69 pinos de cocaína, 39 pedrinhas de crack, 28 porções de maconha e R$ 1.116,85 em dinheiro na rua São Pedro, no bairro São Pedro. Em Cnaoas, o 15º BPm atuou no bairro Fátima, onde localizou um quilo de maconha e mais 15 porções fracionadas para venda, além de um aparelho celular e dinheiro, com um homem.