Cerca de duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas pela Polícia Civil em Porto Alegre

publicidade

Cerca de duas toneladas de fios de cobre furtados foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil em Porto Alegre. A ação da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e dos Serviços Delegados (DRCP), sob comando do delegado Luis Firmino, ocorreu nessa quarta-feira.

Em um estabelecimento situado na avenida das Indústrias, no bairro Anchieta, os agentes localizaram em torno de 1,7 tonelada de cabos pertencentes a uma empresa concessionária de energia elétrica, avaliados em mais de R$ 68 mil. Havia ainda aproximadamente 300 quilos de fios de cobre já triturados e que seriam de empresas de telefonia.

Na ação, o responsável pelo local se apresentou com um advogado e foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Antes, um indivíduo que fazia a segurança armada do estabelecimento foi detido com um revólver calibre 38. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O homem admitiu que faria a escolta também do transporte da carga até São Paulo.

A equipe da DRCP abordou também um caminhão com 700 quilos de fios metálicos, que estacionou na frente do estabelecimento para descarregar no estabelecimento ao lado. O motorista foi levado ao Deic para prestar depoimento, tendo sido identificado o proprietário do comércio de sucatas responsável pela venda do material.