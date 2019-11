Cinco pessoas são indiciadas pela morte de secretário municipal de Itaqui

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Viamão concluiu inquérito e indiciou cinco pessoas pelo assassinato do secretário municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos de Itaqui, Germano Aires Garcia Ferner, 58 anos, ocorrido em 21 de agosto deste ano. Segundo o delegado Guilherme Calderipe, a atual esposa da vítima, que foi presa no dia 16 de outubro, está entre os indiciados sob acusação de ter sido a mandante do crime. Três homens e uma outra mulher também estão envolvidos. Eles vão responder por homicídio duplamente qualificado. “Toda a dinâmica do crime restou esclarecida”, destacou.

O crime teve motivação financeira. Conforme o titular da DPHPP de Viamão, a equipe de investigação apurou que, pela legislação municipal de Itaqui, a morte do secretário beneficiaria a esposa com uma pensão vitalícia, desde que a mulher preenchesse os requisitos de dois anos de casamento ou união estável e ainda 44 anos de idade. Segundo o delegado Guilherme Calderipe, a suspeita iniciou um relacionamento com a vítima em 2017 e completou 44 anos de idade em junho passado, um mês antes de viajar para Itaqui e planejar o crime.

Já o suspeito de organizar a execução foi identificado como o ex-companheiro da esposa do secretário. Mesmo cumprindo pena em um presídio de Charqueadas, o criminoso acionou contatos em Porto Alegre para que a execução fosse realizada. Interrogado, o apenado confessou o crime e admitiu a autoria do plano, mas não quis revelar os cúmplices. De acordo com os policiais civis, o autor dos tiros na vítima ainda não foi localizado e permanece foragido. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada para a Polícia Civil através do telefone (51) 34933930.

Relembre o caso

O secretário municipal viajou de Itaqui na tarde do dia 20 de agosto, chegando no final da noite em Porto Alegre, após cerca de nove horas de viagem. Ele se hospedou em um hotel na área central e participaria no dia seguinte de um congresso. Logo em seguida encontrou-se com uma mulher no hotel que o faria cair em uma armadilha. Um Linfan, modelo novo, conduzido por um motorista de aplicativo, buscou-o no local. Na madrugada do dia 21, a vítima foi encontrada morta, com dois tiros de pistola na cabeça e no ombro, na Estrada Caminho do Meio, em Viamão.