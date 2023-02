Começa o julgamento de acusados de matar e esconder corpo de jovem em Porto Alegre

publicidade

O julgamento dos seis acusados de matar e esconder o cadáver de Paola Avaly Corrêa, em 2018, começou na manhã desta terça-feira e terá uma segunda sessão na próxima quinta-feira na 4ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre, especializada em feminicídios. A execução da vítima, de 18 anos, foi filmada e o vídeo foi divulgado em aplicativo de mensagens e em redes sociais.

Os júris são presididos pela Juíza de Direito Cristiane Busatto Zardo. Na acusação está o promotor de Justiça, Eugênio Paes Amorim, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Os réus respondem por homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), e ocultação de cadáver.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), a vítima foi raptada no dia 13 de maio de 2018, sendo amarrada jogada em uma cova dentro de um matagal. Em seguida, ela foi executada com vários tiros de arma de fogo. O corpo foi deixado no local e localizado quatro dias depois na vila Esmeralda (antiga vila Tamanca), no bairro Lomba do Pinheiro.

