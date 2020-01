Corpo encontrado na Restinga é de jovem desaparecido em dezembro

publicidade

O corpo de um jovem foi encontrado enterrado em uma cova, neste sábado, dentro de uma propriedade situada na estrada João Antônio da Silveira, no bairro Restinga, no extremo Sul da Capital. A perícia confirmou que a vítima trata-se de um homem de 22 anos que estava desaparecido desde 30 de dezembro.

O Instituto-Geral de Perícias esteve no local no final da manhã onde confirmou a identidade. Plantonista da homicídios, o delegado Leandro Bodoia, explicou que escavação e retirada do cadáver já foram realizados pelos peritos. O policial conta que a Polícia Civil recebeu ligações anônimas antes de chegar ao local. “Nos deslocamos para lá para a verificação e encontramos uma mão para fora da terra”, relatou.

Familiares de um jovem de 22 anos contaram à Polícia que ele desapareceu quando faria uma entrega de moto na casa de um amigo. O telefone celular do rapaz, que residia com a namorada em um condomínio no bairro Restinga, permanece desligado e as redes sociais dele não foram mais acessadas.

O delegado Leandro Bodoia disse ainda que parte de uma moto, com característica idêntica a que o jovem usava quando sumiu no dia 30, foi encontrada nessa sexta-feira nas proximidades do sítio. Ele teria se envolvido em uma briga com uma vizinha recentemente, mas não há ainda indícios sobre as motivações do crime.

Com informações de Franceli Stefani