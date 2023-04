Creche atacada em Santa Catarina retoma as aulas nesta segunda

publicidade

As aulas no Centro Educacional Infantil (CEI) Cantinho do Bom Pastor serão retomadas nesta segunda-feira (17), em Blumenau, Santa Catarina. A creche estava fechada desde o dia 5 de abril, quando um homem invadiu a instituição e matou quatro crianças, entre 4 e 7 anos.

Nestes 12 dias em que ficou fechada, o centro infantil passou por alguns reparos. O muro, pelo qual o agressor invadiu a parte interna do colégio, foi aumentado e a fachada também foi revitalizada.

Cantinho do Bom Pastor é particular e não atende apenas crianças do ensino infantil. O espaço oferece aulas de educação física, balé, dança e artes marciais. Além disso, tem oficinas de música, informática, inglês e aulas de reforço de disciplinas curriculares para crianças de 1 a 12 anos. As escolas da rede municipal também retomarão as aulas nesta segunda. As unidades estavam fechadas desde o dia do atentado.

