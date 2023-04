Crianças feridas em ataque a creche de Blumenau têm quadro estável de saúde

publicidade

As quatro crianças que ficaram feridas no ataque a uma creche em Blumenau, na manhã desta quarta-feira, têm quadro de saúde estável, de acordo com os boletins médicos do Hospital Santo Antônio e do Hospital Santa Isabel, divulgados pela Polícia Civil de SC. As crianças precisaram passar por procedimentos cirúrgicos. Segundo apuração do site ND+, três delas apresentavam cortes na região do pescoço e uma na face.

Imagens do Centro Educacional Infantil Bom Pastor (SC) após o atentado que vitimou, até o momento, quatro crianças. Vídeo mostra também a saída alguns colaboradores da escola



🎥 FLORIAN PLAUCHEUR / AFPTV / AFP pic.twitter.com/97RDJE0Lp4 — Correio do Povo (@correio_dopovo) April 5, 2023

Outras quatro crianças, entre 4 e 7 anos, foram mortas durante a chacina, provocada por um homem que invadiu o pátio da instituição infantil com uma machadinha.

De acordo com o site ND+, as crianças estavam brincando no pátio do Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, no bairro Velha, durante o ataque. Uma professora tentou defender os alunos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as crianças mortas teriam sido golpeadas, principalmente, na cabeça.

O criminoso, um jovem de 25 anos, já foi detido pelo efetivo do 10º BPM da Polícia Militar. Ele teria chegado ao local de moto e pulado o muro. A motivação do crime está sendo investigada.