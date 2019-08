Criminoso morto em tiroteio com a BM em Bento deveria estar em prisão domiciliar, diz Polícia

publicidade

O criminoso que morreu em confronto com policiais militares na tarde de terça-feira no Moro da Antena, em Linha Ceará da Graciema, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, deveria estar cumprindo prisão domiciliar. O homem, de 24 anos, encontrava-se com três cúmplices em um Volkswagen Fox, de cor prata. O trio fugiu de uma abordagem da Brigada Militar ainda em Encantado.

Na perseguição que prosseguiu pela ERS 444 até Bento Gonçalves, a quadrilha abandonou o veículo e embrenhou-se em um matagal onde ocorreu então um tiroteio com os policiais militares. Além do criminoso morto, a troca de tiros terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros e de dois carregadores com munição. O veículo estava placas clonadas e estava em situação de roubo. As placas originais do carro são de São Leopoldo.

Os demais integrantes do grupo não foram mais localizados apesar das buscas realizadas na região com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em abril do ano passado em Bento Gonçalves, o homem que morreu no tiroteio e um comparsa foram detidos pela BM, após confronto, com uma caminhonete Ford Ranger na avenida São Roque, depois de serem perseguidos pela PRF na BR 470. O veículo tinha sido roubado na rua Olavo Bilac. Uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 22, além de munição e carregadores, foram apreendidos na ocasião.