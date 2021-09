Criminosos assaltam fábrica de chocolates em Gramado

publicidade

Bandidos encapuzados assaltaram na manhã desta segunda-feira (13) uma fábrica de chocolates, no bairro Carniel, em Gramado. Dois homens armados entraram no estabelecimento e renderam funcionárias. Segundo a Brigada Militar, as vítimas foram trancadas em uma sala. Os assaltantes roubaram um malote com dinheiro e fugiram.

Com imagens do circuito interno da fábrica, a BM identificou o veículo usado na ação criminosa: um Ford Ka, de cor preta. O carro, que tem placas clonadas, foi abandonado no mesmo bairro instantes após o ataque. A Brigada Militar realiza buscas aos criminosos nas imediações.