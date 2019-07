Deic investiga ataque ao centro de distribuição de loja em Venâncio Aires

publicidade

A Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas (DRFC) do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil vai assumir as investigações sobre o ataque ao centro de distribuição das Lojas Becker na noite de terça-feira no município de Venâncio Aires. Uma quadrilha fortemente armada invadiu o local situado na RSC 453, sendo mantidas nove reféns. Os criminosos roubaram um carregamento de celulares, notebooks e eletrodomésticos. “Uma equipe deve se deslocar até Venâncio Aires”, informou na manhã desta quarta-feira o titular da DRFC, delegado Alexandre Luiz Fleck, em Porto Alegre. Já a Brigada Militar mantém as buscas na região.

O ataque ocorreu em torno das 19h. Com toucas ninjas e luvas, os assaltantes simulavam serem policiais civis com roupas típicas da corporação. As primeiras informações indicam que um gerente foi rendido em casa no final da tarde. Ele foi então levado em seu Hyundai ix35 até o centro de distribuição, onde um vigilante foi imobilizado. Um casal com uma criança, que reside ao lado, além de uma mulher que visitava-os, também foram mantidos reféns juntos ainda com quatro motoristas que apareceram no momento do roubo.

O gerente teve de ajudar os ladrões em transferir as cargas para um caminhão baú Mercedes-Benz da própria empresa, sendo levado o veículo pelos bandidos. As vítimas, que foram juntas, foram libertadas somente no final da noite na BR 386, na localidade de Coxilha Velha, no município de Triunfo. Há suspeita de que, pelo menos, oito criminosos tenham participado do assalto.