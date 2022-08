Delegacia de Trânsito irá investigar causas do acidente que matou duas jovens em Porto Alegre

publicidade

A Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas e responsabilidades do acidente ocorrido no final da noite desse domingo na avenida Sertório, que deixou dois mortos e seis feridos, na zona Norte de Porto Alegre. Todos estavam em um Fiat Siena, que chocou-se violentamente contra uma árvore.

Em entrevista à reportagem do Correio do Povo na manhã desta segunda-feira, o titular da DDT, delegado Carlo Butarelli, confirmou que duas irmãs por parte de pai, de 17 e 18 anos de idade, foram as vítimas fatais. Ele disse ainda que os seis sobreviventes foram socorridos e encontram-se internados no Hospital Cristo Redentor e Hospital de Pronto Socorro. “Tudo jovem”, frisou.

Sobre o trabalho investigativo, o delegado Carlo Butarelli destacou a importância do recebimento dos laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para entender o acidente de trânsito e apurar, por exemplo, a velocidade do veículo e quais eram as condições do carro. “Informações preliminares é de que estaria com os pneus carecas”, observou.

Outra dúvida é sobre o uso dos cintos de segurança pelos ocupantes do automóvel. “Pela violência do impacto, não tem como precisar...”, avaliou o delegado Carlo Butarelli. Ele lembrou, porém, que “eram oito dentro do carro”, referindo-se ao excesso de ocupantes. Apontou ainda que “não foi achado vestígios de bebidas”.

Além de ouvir os feridos quando tiverem condições de prestarem depoimentos, em especial o motorista, o titular da DDT citou a busca de imagens de câmeras de monitoramento e de pessoas que viram algo. “Já achamos uma testemunha”, adiantou, acrescentando que pretende ouvir o pai das duas irmãs e ainda o proprietário do automóvel. “Queremos ver a participação dele, por que as pessoas estavam no carro dele”, resumiu o delegado Carlo Butarelli. “Quero também ver a relação do motorista com as vítimas”, emendou. “A princípio, o inquérito foi instaurado preliminarmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor”, esclareceu.

Além da Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias, a ocorrência mobilizou também a Brigada Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, que fica próximo da área do Aeroporto Internacional Salgado Filho.