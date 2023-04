Denarc apreende 40 quilos de maconha com gerente do narcotráfico em Porto Alegre

publicidade

Um gerente do tráfico de drogas de uma facção foi preso com cerca de 40 quilos de maconha pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Porto Alegre. O flagrante ocorreu na noite dessa segunda-feira no bairro Rubem Berta.

Conforme o delegado Gabriel Borges, a investigação começou há duas semanas após o recebimento de denúncias de que um indivíduo era responsável por armazenar drogas para uma organização criminosa que atua na zona Norte da Capital. A equipe policial passou então a monitorar o suspeito e averiguou que ele sempre comparecia em um apartamento na região, antes de fazer entrega de entorpecentes em grandes quantidades aos compradores.

No momento em que o homem saia do imóvel com um Ford Fiesta, os policiais civis efetuaram a abordagem, sendo localizado no interior do veículo cerca de dez quilos de maconha. No interior do apartamento, os agentes encontraram mais 30 quilos da droga e também dinheiro, comprimidos de ecstasy, balanças, cadernos de anotação do tráfico de drogas e um telefone celular.

“O prejuízo ao grupo criminoso supera os R$ 60 mil”, calculou o delegado Gabriel Borges. Ele reforçou que o foco de atuação do Denarc é “atingir os gerentes do narcotráfico, buscando desestruturar a atuação das organizações criminosas”.