Denarc apreende cerca de 17 quilos de drogas em Viamão

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil anunciou a apreensão de cerca de 17 quilos de drogas em uma ação de combate ao tráfico de drogas em Viamão. A investigação foi coordenada pelo delegado Alencar Carraro.

Os agentes souberam da existência de um depósito de entorpecentes em um imóvel localizado entre as ruas Flamingo e Mergulhão, na Estrada Caminho do Meio, no bairro Augusta. O local foi então monitorado desde a última terça-feira.

Os policiais civis decidiram então invadir o lugar, sendo encontrados em torno de 14,5 quilos de maconha, aproximadamente dois quilos de cocaína e quase meio quilo de crack, além de uma balança de precisão e material de embalagem.



O delegado Alencar Carraro informou que já foi instaurado procedimento policial para apurar devidamente os fatos e que serão realizadas posteriores diligências para a identificação dos responsáveis pelo depósito.

O Disque-Denúncia do Denarc atende, mesmo ligações anônimas, pelo telefone 0800-518-518.