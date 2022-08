Denarc apreende cerca de 77 quilos de maconha de facção criminosa em Lajeado

publicidade

Cerca de 77 quilos de maconha foram apreendidos na noite dessa terça-feira pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil durante uma ação em Lajeado, no Vale do Taquari. Um traficante, com antecedentes por homicídio e tráfico de drogas, foi preso em flagrante.

A droga estava em um depósito mantido por uma facção criminosa que atua na cidade. Segundo o delegado Guilherme Dill, a investigação apontou que o suspeito preso estaria desempenhando a função de cuidador do depósito de entorpecentes da organização criminosa. Denúncias detalhadas nesse sentido chegaram aos policiais civis.

Além dos tijolos de maconha, os agentes recolheram um telefone celular, três balanças de precisão e material de embalagem. “A investigação continuará para identificar o indivíduo comprador da droga”, garantiu o delegado Guilherme Dill.