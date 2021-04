Denarc apreende drogas e dinheiro em Porto Alegre

publicidade

Na véspera do feriadão de Páscoa, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil não dá trégua à criminalidade. Na manhã de hoje, a equipe do delegado Alencar Carraro apreendeu cerca de 650 pinos de cocaína, em torno de 2,3 mil pedrinhas de crack, 11 porções de maconha e duas porções de cocaína pesando 160 gramas, além de aproximadamente R$ 1,6 mil em dinheiro ilícito.

A ação de combate ao tráfico de drogas ocorreu no bairro Rubem Berta. Segundo o delegado Alencar Carraro, os policiais civis agiram rapidamente após o recebimento de informações, através do disque denúncia, de que um indivíduo vendia drogas na área.

Os agentes do Denarc realizaram então uma vigilância no local e efetuaram a abordagem ao visualizarem o indivíduo ingressando em um imóvel. As drogas e a quantia em dinheiro foram encontradas com o traficante. Dois telefones celulares e duas balanças de precisão também foram recolhidos.

Segundo o delegado Alencar Carraro, o disque-denúncia do Denarc atende, mesmo sob anonimato, pelo telefone gratuito 08000-518-518.