Denarc apreende R$ 823 mil em dinheiro de facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu na manhã desta terça-feira cerca de R$ 823 mil em dinheiro oriundo do tráfico de drogas da facção criminosa sediada no Vale do Rio dos Sinos. A ação, sob comando do delegado Guilherme Dill, ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Scharlau, em São Leopoldo. Uma mulher, de 34 anos, foi presa pelo crime de lavagem de dinheiro, pois desempenhava a função de ocultar os valores ilícitos.

A investigação começou há cerca de três meses. Um dos alvos dos agentes do Denarc é um traficante que permanece coordenando as atividades de dentro do sistema prisional. A ordem judicial de busca foi executada na residência da companheira dele. A quantia foi encontrada na moradia. As cédulas, em sua maioria de 100 e de 50 reais, estavam em rolinhos embalados com plástico, dentro de sacolas de presente para crianças e de malas.

Segundo o delegado Guilherme Dill, a mulher já vinha sendo monitorada pela equipe policial por guardar valores da venda de drogas para a organização criminosa. "O expressivo valor encontrado em espécie demonstra o poderio que as facções criminosas podem atingir. A investigação aponta que esse valor seria utilizado para comprar mais drogas e bens de utilização no narcotráfico", frisou.

Além dos valores sem procedência, um Jeep Compass foi recolhido. Avaliado em mais de R$ 150 mil, o veículo era utilizado no recolhimento da arrecadação com a venda de entorpecentes e encontrava-se registrado em nome da mulher, que não tinha antecedentes criminais. Um telefone celular da suspeita foi igualmente apreendido e "será utilizado para a continuidade das investigações e alcançar outras ramificações do grupo".

"A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do Estado em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas, principalmente buscando a descapitalização das organizações criminosas e a responsabilização criminal das lideranças", observou o delegado Guilherme Dill.