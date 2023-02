Denarc cumpre ordem judicial na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil realizou uma ação pontual na manhã desta segunda-feira no interior da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). Sob comando do delegado Guilherme Dill, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na cela de uma liderança de uma facção criminosa.

A equipe policial apreendeu um telefone celular, cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro e aproximadamente 15 gramas de cocaína que estavam com o detento. Houve apoio da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

A ação faz parte de uma investigação iniciada pelo Denarc, após a apreensão no dia 11 de janeiro desse ano de drogas e forte armamento bélico no Campo da Tuca, na zona Leste de Porto Alegre. Na ocasião, os policiais civis recolheram fuzis, explosivos, munições, drones e drogas, além de efetuarem uma prisão.

Veja Também

O trabalho investigativo apontou que a liderança local da facção criminosa estava envolvida e encontrava-se no sistema prisional. Conforme o delegado Guilherme Dill, o pedido da ordem judicial foi então deferido para que fosse cumprido na cela do apenado. “O preso possui diversos antecedentes policiais e terá sua prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário em mais este processo criminal e também será avaliado o requerimento de transferência para presídios federais”, observou, assegurando a continuidade da investigação focada na liderança do crime organizado e na descapitalização.

Foto: PC / Divulgação / CP Memória