Denarc prende envolvido com o tráfico internacional de drogas em Porto Alegre

Um criminoso envolvido com o tráfico internacional de drogas foi capturado nessa segunda-feira pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Porto Alegre. O traficante já foi investigado e indiciado inclusive pela Polícia Federal por ao menos três vezes, tendo sido condenado a mais de 38 anos de reclusão.

Ele cumpria pena em regime de monitoramento eletrônico. No momento da prisão, o indivíduo utilizava um papel alumínio sobre a tornozeleira eletrônica, com o objetivo de burlar o monitoramento pelos órgãos de controle.

A operação de captura foi conduzida pelo delegado Wagner Dalcin. Os agentes do Denarc receberam informações de uma possível negociação de entorpecentes que ocorreria no bairro Jardim Lindóia, na Zona Norte da Capital.

Nas diligências na região, os policiais civis identificaram um Jeep Compass estacionado com dois indivíduos. Houve então a abordagem, sendo localizados no interior do veículo dois tijolos de cocaína pesando mais de dois quilos. O traficante e um outro indivíduo foram presos em flagrante. Nas proximidades, a equipe policial recolheu também um Citroën C4.