Dois homens são executados a tiros dentro de casa no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre

Uma dupla execução ocorreu no começo da tarde deste sábado no bairro Mário Quintana, na zona Norte de Porto Alegre. Dois homens foram mortos a tiros de calibre nove milímetros no interior de uma casa, situada na rua Enei Souza de Menezes.

Policiais militares do 20º BPM compareceram ao local, que ficou isolado para o trabalho do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal do Instituto-Geral de Perícias. Uma equipe volante do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve presente.

As primeiras informações sobre o crime apontam que os atiradores chegaram a pé e invadiram a moradia para executar as vítimas. Na fuga, eles roubaram um veículo de um vizinho, mas o carro parou em seguida devido ao sistema de bloqueio do alarme. Há suspeita de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas.

Na noite dessa sexta-feira, a 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DPHPP), com apoio da Agência de Inteligência do 20ºBPM, prendeu preventivamente um suspeito de envolvimento em ao menos dez execuções e tentativa de homicídios ocorridas na zona Norte da Capital.

Entre os crimes atribuídos ao indivíduo detido, os policiais civis destacam o duplo homicídio ocorrido no dia 2 deste mês, quando um Volkswagen Fox, de cor branca, parou perto de uma padaria na avenida Irmão Faustino João, no bairro Mario Quintana. Três homens desembarcaram e efetuaram dezenas de disparos de arma de fogo, deixando duas vítimas fatais. Houve correria e uma mulher ficou ferida por uma bala perdida.

Na manhã dessa sexta-feira, um homem foi executado na rua Wolfram Metzler, no bairro Rubem Berta, que fica na mesma região. A vítima foi baleada por ocupantes de um veículo sedan, de cor branca, que passou pelo local. O corpo ficou na calçada de um bar noturno. Uma escola, nas imediações, suspendeu as aulas.

“As investigações prosseguem a fim de identificar e responsabilizar todos os envolvidos nesta onda de ataques na região conhecida como Loteamento Timbaúva”, informou o DHPP em um comunicado divulgado na manhã deste sábado.

Foto: PC / Divulgação / CP