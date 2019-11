Dois homens são executados em bar de Caxias do Sul

publicidade

Dois homens, de 24 e 39 anos, foram mortos em um ataque a um bar localizado na zona Sul de Caxias do Sul, na Serra. O crime ocorreu por volta das 21h dessa quinta-feira na rua São Francisco de Paula, no bairro Kayser. As vítimas foram identificadas como Leomar Soeiro Martins e Nelson Rodrigues.

Conforme informações da Brigada Militar (BM), um homem armado invadiu o estabelecimento e efetuou diversos disparos. Rodrigues e Martins, que estavam no local, foram atingidos na cabeça e morreram no local. Logo após o crime, o atirador fugiu. A BM fez buscas na região mas até o momento ninguém foi preso.