Dois homens são mortos a tiros na Zona Leste da Capital

Dois homens foram mortos e um ferido na noite deste domingo no bairro Mário Quintana, na zona Leste de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar (BM), por volta das 21h30min, dois homens de carro chegaram a rua Wolfram Metzler e atiraram contra o trio que estava no local. No confronto, dois foram mortos e o terceiro foi baleado e encaminhado ao Hospital Cristo Redentor.

Ainda de acordo com a BM, após o confronto, os dois homens que estavam no veículo fugiram e encontraram uma viatura. A dupla atirou contra os policiais, mas acabaram presos durante o confronto. A polícia não divulgou a identidade das vítimas nem dos presos.