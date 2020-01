Dupla invade escola, atira e deixa jovens feridos em Fortaleza

publicidade

Dois homens armados invadiram uma escola no bairro de José Walter, em Fortaleza, no Ceará, durante um jogo de futsal, atiraram contra os adolescentes e deixaram três jovens feridos na noite dessa quarta-feira. A ação ocorreu às 19h35min. No vídeo, é possível ver os adolescentes jogando na quadra esportiva quando os atiradores, usando capacetes, entram no local e disparam contra os jovens. Houve correria no momento da invasão da quadra.

A ocorrência é investigada pelo 8º DP de Fortaleza. Entre os feridos, dois estão matriculados em cursos da instituição e uma jovem assistia ao jogo.

Por meio de um comunicado, o Centro Educacional Doris Johnson, instituição de ensino infantil e fundamental, declarou que "trata-se de um caso isolado" que está sendo investigado pela Polícia Civil. A escola afirmou ainda que aguarda um parecer oficial e a resolução do caso. O comunicado informou ainda que nenhum dos jovens foi ferido gravemente e todos estão se recuperando do ocorrido, "já tendo se submetido a procedimentos médicos e aguardando a alta do hospital".

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que "a Polícia Civil faz diligências com o objetivo de capturar os suspeitos de efetuarem os disparos de arma de fogo no interior de uma escola particular no Conjunto José Walter. Os suspeitos atiraram contra os presentes e fugiram em seguida. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região".