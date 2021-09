Dupla que armazenava quase 67kg de cocaína em casa é presa em São Luiz Gonzaga

publicidade

Duas pessoas foram presas, na manhã deste sábado (4), após serem flagradas com quase 67 quilos de cocaína em uma residência localizada no município de São Luiz Gonzaga, no Norte do Rio Grande do Sul. A ação, coordenada pela Polícia Civil, foi deflagrada um dia após a interceptação de um veículo que transportava 65 quilos da droga para o Vale dos Sinos.

O delegado Wagner Dalcin, responsável pelo caso, revelou que a casa foi monitorada durante toda a madrugada. A abordagem aconteceu somente após a liberação de um mandado de busca. A cocaína estava dividida em 63 tijolos – que, juntos, pesavam 66,8 quilos. Uma análise preliminar mostrou que a droga tinha um alto índice de pureza.

Os entorpecentes estavam escondidos no forro da residência em questão. Nas últimas 48 horas, as apreensões realizadas pela Polícia Civil totalizam mais de 130 quilos de cocaína, avaliados em R$ 3 milhões. A droga é atribuída a uma mesma quadrilha, considerada uma das maiores do Estado.