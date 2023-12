Ex-companheira do deputado Leonel Radde vira ré por extorsão e denunciação caluniosa

publicidade

A ex-companheira do deputado estadual Leonel Radde (PT) virou ré por extorsão e denunciação caluniosa. Ministério Público sustenta que Giane Alves Santos teria pedido R$ 50 mil para sair da casa que dividia com o parlamentar, sob ameaça de denunciá-lo por violência doméstica. A denúncia contra ela foi aceita pela Justiça.



Em abril a ex-companheira de Radde registrou um boletim de ocorrência por agressão. Além do registro, a mulher também solicitou e recebeu medida protetiva de urgência, que não está mais em vigor. O desentendimento teria acontecido durante uma confraternização na casa onde os dois ainda viviam, embora não mais como um casal. A mulher alega que ele a agarrou pelos pulsos e a jogou contra a parede após uma discussão.



Uma análise da denúncia contra o petista, que também é policial civil, foi conduzida pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil (Cogepol). Em julho, o órgão sugeriu o arquivamento da investigação, que foi acatado pelo MPRS.

O deputado afirmou que vai pedir reparação de danos. "É triste que utilizem uma lei tão importante quanto a Lei Maria da Penha para vantagens econômicas e pessoais. Minha imagem como parlamentar, servidor e pessoa pública foi danificada pela exposição na imprensa e nas redes sociais. Ao mesmo tempo, eu estava impedido pela Justiça de me manifestar publicamente. Pedirei reparação pelos danos causados”, afirmou.



O Correio do Povo contatou a advogada Juliana Borges, que representou Giane Alves Santos na época da denúncia contra o político. Ela disse que está auxiliando a montar a defesa da sua cliente na esfera criminal e que aguardaria para se manifestar em momento oportuno.