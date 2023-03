Ex-funcionário é preso por envolvimento no desaparecimento de empresário em Passo Fundo

publicidade

Um suspeito de envolvimento no desaparecimento do empresário Paulo Alex Fernandes, 43 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira pela Polícia Civil em Passo Fundo. Trata-se de um ex-funcionário, de 24 anos. A vítima, que não foi mais localizada desde a última sexta-feira na cidade, reside na avenida Rio Grande, no bairro Valinhos.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo. Houve o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e de um mandado de prisão temporária. A detenção aconteceu na residência do suspeito, situada na rua Alcides Luis da Silva, no bairro Leonardo Ilha.

O delegado Diogo Ferreira revelou que “a investigação apurou que um ex-funcionário da vítima estava envolvido no crime, visto que sabia a rotina e também as questões financeiras”. Além disso, o indivíduo “estava circulando com um dos veículos da vítima no último final de semana”.

No domingo passado, o Ford Fusion do empresário foi encontrado incendiado às margens da BR 285, em Mato Castelhano. Na última segunda-feira, o outro automóvel da vítima, um Chevrolet Prisma, foi achado na localidade de Santa Gema, na zona rural de Passo Fundo.

Conforme o titular da Draco de Passo Fundo, um outro suspeito está foragido, cuja prisão também foi decretada. “As investigações prosseguem para localizar a vítima, bem como, identificar os demais envolvidos no desaparecimento do empresário”, assegurou. “Eles foram atrás do patrimônio da vítima”, resumiu. “Trabalhamos a semana toda”, ressaltou, enfatizando que a prioridade é localizar a vítima.

Durante as buscas, dois traficantes foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com a dupla, os policiais civis apreenderam 170 gramas de maconha, um pé de maconha, cigarros da droga prontos para a venda e balança de precisão. A operação teve apoio da Brigada Militar. O delegado Diogo Ferreira destacou ainda que o Poder Judiciário e Ministério Público do Rio Grande do Sul “auxiliaram na agilidade na análise das medidas cautelares representadas”.