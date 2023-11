Fórum Interinstitucional Carcerário do RS debaterá política antimanicomial em transmissão ao vivo

publicidade

Os integrantes do Fórum Interinstitucional Carcerário do Rio Grande do Sul (FIC) se reúnem nesta quinta-feira, a partir das 10 horas, no prédio do TJRS, em Porto Alegre. Na ocasião, serão debatidos temas como a implementação das recomendações dos relatórios de inspeção do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Estado. O encontro terá a presença do diretor administrativo do Instituto Cíclica, Eduardo Fernandes, e da pesquisadora Valentina Fonseca.

Outro assunto que será discutido é o andamento das atividades do grupo de trabalho do Poder Judiciário para a implantação da Resolução nº487/2023 do CNJ, que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário. A reunião será coordenada pelo Presidente do FIC, desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, e contará com transmissão, ao vivo, pelo canal do TJRS no Youtube através do link: Transmissão do Fórum Interinstitucional Carcerário