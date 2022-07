Família é feita refém após assalto em Boa Vista das Missões, no Norte gaúcho

publicidade

Quatro indivíduos armados assaltaram um mercado no município de Boa Vista das Missões, na região Norte do Rio Grande do Sul, na noite do último sábado, e fizeram uma família de refém. As vítimas residem em Seberi, município vizinho, e foram obrigadas pelos criminosos a se dirigir até sua residência e entregar dinheiro e pertences que haviam nela. Após o assalto, os criminosos fugiram do local, levando o filho e um veículo pertencente às vítimas, uma Fiorino de cor branca.

Além da polícia, amigos e familiares se mobilizaram na procura do filho, e, horas mais tarde, ele foi localizado. O rapaz estava amarrado e encapuzado atrás do prédio de uma igreja na localidade de Linha Fabris, em Seberi, próximo de onde a caminhonete foi encontrada. A quadrilha ainda não foi localizada e as buscas seguem na região. Eles teriam fugido do local em um Fiesta na cor preta.