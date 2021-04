Farta quantidade de drogas, armas e munições é apreendida pela Brigada Militar em Caxias do Sul

publicidade

A Brigada Militar apreendeu farta quantidade de drogas, armas e munições em uma operação deflagrada em Caxias do Sul. Na noite do último domingo, o 4º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizou incursões na rua Asulvino Amélio Balbinoti, no bairro Colina do Sol, e na rua Carlos Fedrizzi, no bairro Exposição. Uma traficante foi presa na ação.

O efetivo do 4º BPChq recolheu 892 gramas de maconha, 460 gramas de crack e 422 gramas de cocaína, além de 11 pacotes grandes com pinos vazios, dois rolos de plástico filme, dois rolos de fita adesiva, uma balança de precisão e um telefone celular, entre outros objetos. Os policiais militares apreenderam ainda uma espingarda calibre 12, uma pistola 380, um revólver calibre 38 e um total de 54 munições de calibres das três armas, além de R$ 2.890,00 em dinheiro oriundo do narcotráfico.

Segundo a BM, a traficante seria responsável por embalar e entregar drogas a serem arremessadas no Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. Ela ainda guardava armamento e munição de seu companheiro, que está cumprindo pena no sistema prisional.

