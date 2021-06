Força Tarefa flagra festas clandestinas e fecha estabelecimentos em Passo Fundo

publicidade

A Força Tarefa que promove ações de fiscalizações de combate a pandemia e cumprimento dos decretos de combate ao Covid-19, em Passo Fundo, teve muito trabalho, novamente na noite de sexta-feira,11 e madrugada deste sábado,12. A Força Tarefa é composta pelos Agentes de Trânsito, Fiscais Sanitários, Fiscais Urbanos, Corpo de Bombeiros Militar e Brigada Militar.

Foram efetuadas fiscalizações na área central e nos bairros Petrópolis, São José, Lucas Araújo, Boqueirão, Rodrigues, São Cristóvão, Centro, Santo Antônio, Cruzeiro, Entre Rios, Cidade Nova, Vera Cruz, São Cristóvão, Planaltina e Roselândia.

Durante a ação foram fechados bares e outros estabelecimentos que estavam funcionando após o horário estabelecido pelo decreto e por irregularidades no alvará de funcionamento. Em vários pontos da cidade os fiscais flagraram aglomerações, com consumo de bebidas alcoólicas e o não uso de máscaras.

Num dos casos, às 00h49min, a fiscalização esteve presente na Praça Capitão Jovino, Bairro Santa Terezinha, onde mais uma vez dispersou em torno de 50 pessoas.

A 01h18min, no interior do bairro Roselândia foi flagrado uma casa noturna, onde ocorria festa clandestina com 31 pessoas. O responsável foi autuado por falta de alvará de funcionamento e por promover festas e aglomeração em tempos de pandemia. Todas as pessoas foram identificadas. Na operação, foram recolhidos dois veículos ao pátio do Guincho Petrópolis por irregularidades e lavrados sete autos de infração de trânsito.

Segundo o secretário de Segurança Pública, João Darci Gonçalves somado ao esforço de trabalhar com os aspectos ligados à conscientização das pessoas sobre a necessidade da manutenção dos métodos de prevenção contra a disseminação do coronavírus, a Prefeitura também atua na fiscalização do cumprimento dos decretos estaduais e municipais de enfrentamento da pandemia. “É um trabalho ininterrupto que iniciou ainda no primeiro semestre de 2020 e que vem se estendendo, com ações de fiscalização e orientação realizadas com apoio de diferentes setores”, observa.

Golçalves informou que a Força Tarefa instalada com a finalidade de coibir e dispersar aglomerações e atividades que contrariem as medidas sanitárias definidas com o objetivo de mitigar e frear a velocidade de transmissão do vírus, conta com o apoio de servidores de diferentes áreas da Administração, além do apoio e cooperação da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. “Contamos com o trabalho de aproximadamente 25 servidores na Fiscalização. Entre estes profissionais estão agentes de trânsito, fiscais urbanos e agentes da Saúde e da Vigilância Sanitária”, aponta o secretário.

O Secretário disse, ainda, que o trabalho exige dedicação e comprometimento com o serviço público, além de demandar tolerância e responsabilidade nas ações. “Um dos objetivos principais das operações é conscientizar as pessoas de que a pandemia ainda não acabou, situação que exige capacidade de dialogar e informar a todos quais medidas serão adotadas e porque elas estão sendo feitas”, afirma.

Golçalves afirma que, nos casos de festas e aglomerações clandestinas são encontradas maiores dificuldades. “Isso porque o número de pessoas envolvidas tem sido bastante expressivo, sendo que já fiscalizamos e encerramos festas clandestinas com mais de 100 pessoas”, detalha. Ele lamenta que em vários locais as pessoas insistam em se aglomerar, em não atender os decretos, tanto o municipal quanto o estadual. “Sempre vamos enfrentar situações em que as pessoas se recusam a entender a gravidade da situação”, lamenta.

Semanalmente, o Disque-Denúncias da secretaria de Segurança Pública recebe centenas de relatos e informações acerca de situações envolvendo o descumprimento dos decretos públicos de enfrentamento ao coronavírus. De acordo com Gonçalves, são denúncias espalhadas por todas as regiões de Passo Fundo. “Nos finais de semana, principalmente, o número de denúncias passa de 100 e buscamos atender o maior número possível dessas ocorrências, averiguando os dados que recebemos”, afirma.

Segundo o secretário, entre os meses de janeiro a maio, foram fiscalizadas 540 aglomerações. Outras 66 festas em residências foram interrompidas. Em postos de combustíveis foram 175 operações e em festas clandestinas e irregulares, 37. Já as ações em bares e casas noturnas somaram 704. No período foram registrados 159 procedimentos administrativos, 44 autuações com interdições, 52 autuações e 63 notificações.

