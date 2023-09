Furtos de fios e cabos registram queda após reforço do patrulhamento em Porto Alegre

publicidade

O índice de furto de fios e cabos, segundo o Executivo Municipal, segue estável em Porto Alegre. De acordo com dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), foram registrados apenas quatro ataques aos semáforos da Capital em agosto.

Destes, apenas um ocorreu no perímetro de atuação da 'Operação Sinal Vermelho', da Guarda Municipal. A queda é de 95% na comparação com o mês de março, quando houve o pico de 85 ocorrências na cidade. Em abril, com o início da força-tarefa, o total de ocorrências caiu para 34. A redução atingiu o ápice em julho, quando apenas dois casos de furto afetaram a mobilidade urbana

“A troca de informações entre a administração municipal e as empresas que prestam serviços em Porto Alegre é constante. O relato é de que o quadro melhorou muito nos últimos meses. Seguimos trabalhando para que essa evolução se mantenha”, declarou o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Prejuízo



Os ataques às estruturas que possuem fios de cobre cresceram nos últimos dois anos em razão da elevação do valor do metal. Ainda segundo a EPTC, o volume de materiais furtados em 2023 é o maior da série histórica, registrando 14,9 mil metros de cabos que foram levados até o dia 31 de agosto - 77% a mais do que em todo o ano passado.

“Não medimos esforços para realizar ações que diminuam os danos ocasionados à mobilidade nesses casos. Além da substituição dos fios de cobre por alumínio, nossa equipe é incansável no pronto restabelecimento da rede semafórica nesses casos de furtos”, ressalta o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.



Na terça-feira, um homem de 31 anos foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada, no bairro Navegantes. O suspeito era responsável por um ferro-velho que armazenava 84 quilos de fios furtados da CEEE Grupo Equatorial. O material foi reconhecido pelos técnicos da concessionária. O estabelecimento comercial, localizado na rua Frederico Mentz, foi interditado e pode ser alvo de multa, em razão da venda de produtos sem origem comprovada.

Força-tarefa



As operações 'Sinal Vermelho' e 'Ferros-Velhos' - que visam ao combate dos crimes de furto e receptação, respectivamente - têm como principal foco a redução dos ataques às redes elétrica e telefônica do município. Ambas ocorrem no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG).

As ofensivas, que ocorrem de forma integrada com as forças de segurança estaduais, mobilizam Guarda Municipal, Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF), EPTC, Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e as áreas técnicas das empresas responsáveis pela distribuição de energia elétrica e telefonia.

Denúncias



A orientação é que o cidadão auxilie as forças de segurança e fiscalização, informando ações suspeitas por meio dos telefone 153 e 156, ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.