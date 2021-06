Governo autoriza uso da Força Nacional na terra Yanomami

publicidade

O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública pelo prazo de 90 dias para apoiar os povos da Fundação Nacional do Índio na Terra Indígena Yanomami.

A portaria, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (14), busca atender as atividades e os serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O prazo inicial de 90 dias poderá ser renovado.

Os povos da etnia Yanomami relatam ter sido alvos de tiros disparados por garimpeiros contra as comunidades locais. Em maio, o vice-presidente da Associação Yanomami Hutukara, Dário Vitório kopenawa Yanomami, enviou nova carta a autoridades, para alertar sobre a situação e pedir apoio emergencial.