Grávida é morta a tiros no bairro Vila Nova, em Porto Alegre

Uma grávida foi morta a tiros na noite desse domingo na zona Sul de Porto Alegre. A vítima, de 34 anos, foi atingida na cabeça em frente a um minimercado, situado na rua João Locatelli da Silva, no bairro Vila Nova.

O efetivo do 1º BPM atenderam inicialmente a ocorrência. Eles foram acionados após o pai da gestante ligar para o telefone 190 da Brigada Militar e informar sobre o disparo na filha.

No local, os policiais militares souberam que uma outra mulher, de 33 anos, também foi baleada nas costas. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Vila Nova.

Durante o atendimento médico, a gestante no sétimo mês não resistiu aos graves ferimentos e faleceu juntamente com a criança. Já a outra mulher teve ferimentos graves e foi transferida depois ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da Polícia Civil investiga o crime. As primeiras informações apontam que os tiros vieram dos ocupantes de um veículo que passou pela área. O suposto carro, um Renault Mégane, foi encontrado abandonado e incendiado depois no bairro Lami.

O 1º BPM atendeu ainda a ocorrência de um corpo localizado nas imediações da avenida Edvaldo Pereira Paiva, no bairro Praia de Belas, no final da noite desse domingo. A vítima, do sexo masculino, não foi identificada. Uma equipe do atestou o óbito, sendo o corpo recolhido depois para a verificação da causa da morte.

CAXIAS DO SUL

Em Caxias do Sul, na Serra, o 12º BPM registrou a descoberta do corpo de uma mulher, de 33 anos, em seu apartamento, na rua Paulo Cagliari, no loteamento Santo André, no bairro Reolon, na noite desse domingo. Há suspeita de que a vítima foi asfixiada, mas somente a perícia pode apontar a causa da morte. Os policiais militares constataram que o quarto estava revirado. A porta e janela do imóvel encontravam-se abertas.