Guarda municipal fere colega acidentalmente em Uruguaiana

publicidade

Um guarda municipal atingiu acidentalmente um colega na perna com um disparo de espingarda calibre 12 durante ronda ostensiva municipal urbana (ROMU) no bairro Bela Vista, atrás da escola de samba Cova da Onça, em Uruguaiana. O fato teria ocorrido durante uma abordagem no fim de semana em uma residência e teria sido motivado para impedir um ataque contra a guarnição.

O servidor baleado foi conduzido para a unidade de pronto atendimento (UPA) e depois levado ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. As causas e detalhes do fato ainda precisam ser investigadas.Informações sobre o estado de saúde do do servidor não foram atualizadas.