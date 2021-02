Guarda Municipal interrompe duas festas clandestinas em Porto Alegre

publicidade

A madrugada desta segunda-feira foi marcada por flagras de festas clandestinas em Porto Alegre. Segundo a Guarda Municipal, que voltou a realizar uma ação de fiscalização em conjunto com a Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), pelo menos dois eventos aconteciam, simultaneamente, na cidade.

A primeira ocorrência foi registrada em um estabelecimento que funciona como lavagem de automóveis, no bairro Glória. Cerca de 150 pessoas estavam aglomeradas no local. Já no bairro Cavalhada, um bar foi flagrado enquanto promovia uma festa para cerca de 100 pessoas. O público foi dispersado nos dois locais.

A maioria dos frequentadores das festas clandestinas não usava máscaras de proteção, tampouco respeitava as regras de distanciamento social. Os estabelecimentos envolvidos nas ocorrências foram autuados e interditados. Entretanto, ninguém foi preso em razão do descumprimento do decreto de combate à Covid-19.

Outros eventos foram flagrados no fim de semana

Ainda no sábado (30), a Guarda Municipal de Porto Alegre já havia dispersado outras três festas clandestinas na cidade. Pelo menos 770 pessoas estavam envolvidas nos eventos, que eram realizados nos bairros 4º Distrito, Santo Antônio e São Geraldo. Segundo investigação, duas das festas clandestinas flagradas aconteciam com frequência.

Já na madrugada do domingo (31), em Alvorada, a Brigada Militar interviu em uma rave clandestina que estava sendo realizada em um sítio. No local, cerca de 1,5 mil jovens estavam aglomerados. A proprietária do local e organizadora do evento foi autuada e assinou termo circunstanciado.

Também foram registradas multidões nas ruas, especialmente na Capital, nos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa e Moinhos de Vento. As ruas Padre Chagas, Fernando Machado, República e José do Patrocínio, alvo frequente as operações de combate às aglomerações, voltaram a apresentar problemas.