Guarda Municipal prende trio de assaltantes em flagrante no Centro de Porto Alegre

A Guarda Municipal prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira, três criminosos envolvidos em um assalto contra um pedestre no Terminal Parobé, Centro de Porto Alegre. O trio fugiu em direção à Praça da Alfândega e foi capturado em uma garagem na rua Caldas Júnior. As buscas foram realizadas após a guarnição da Guarda Municipal ter sido avistada pela vítima. A prisão ocorreu por volta da 1h.

Durante o assalto, um dos criminosos ainda esfaqueou o joelho da vítima. O vigilante entrou em luta corporal com o bandido após negar-se a entregar a carteira. “Nossas patrulhas se tornaram peça fundamental para ampliar a sensação de segurança da população. Dentro das nossas atribuições, a Guarda Municipal vem atuando para contribuir com a Brigada Militar e Polícia Civil no patrulhamento da cidade”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Além da faca utilizada no crime, também foram apreendidos com os assaltantes dois pares de tênis e CDs que haviam sido roubados. O trio foi encaminhado para 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA) e posteriormente será levado para o sistema prisional. Denúncias anônimas também podem ser realizadas pelos telefones 153 e 156.

