Guerra de facções criminosas faz novas vítimas em Porto Alegre

A guerra entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas não tem trégua na região do bairro Cascata, em Porto Alegre. Na madrugada desta terça-feira, dois irmãos foram retirados à força da residência, que fica na rua Casca Alpina, por cinco homens e baleados. Um deles, de 21 anos, foi morto na avenida Bento Gonçalves, ao lado do condomínio residencial localizado na avenida Princesa Isabel, conhecido como "Carandiru".

Já o outro, de 27 anos, sobreviveu e foi encaminhado em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Após o crime, os atiradores fugiram da área. A Brigada Militar foi mobilizada na ocorrência, junto com a Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias.