Homem é morto a tiros e carbonizado dentro de veículo em Canoas

O Corpo de Bombeiros Militar confirmou, na manhã desta sexta-feira, que atendeu uma ocorrência envolvendo um veículo incendiado em Canoas, na região Metropolitana. Segundo a corporação, após as chamas terem sido apagadas, foi constatado que havia um corpo carbonizado dentro do automóvel.



De acordo com o boletim da ocorrência, uma guarnição foi chamada às 23h40min dessa quinta-feira, na rua Tupanciretã, no bairro Mathias Velho. Ao chegarem no local, os bombeiros se depararam com um Fiat Palio em chamas. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.



Segundo informações de testemunhas que estavam no local, o motorista foi morto a tiros, por homens que também estavam em um automóvel. Os criminosos então teriam ateado fogo no carro da vítima, antes de fugirem. Até às 8h30min, ninguém havia sido preso.



Polícia investiga entre homicídios e tráfico de drogas



O crime ocorre em meio a uma série de assassinatos ocorridos em Canoas durante a semana. Conforme o delegado Arthur Reguse, titular da Delegacia de Homicídios de Canoas, a corporação não descarta que as mortes estejam vinculadas a divergências entre facções.



Ainda na quinta-feira, próximo à 1h, Lennon Brum Albuquerque, de 33 anos, foi baleado e morto quando chegava em casa, na rua São Sepé, no bairro Mathias Velho. Já na quarta-feira, às 22h, também no bairro Mathias Velho, Patrick Ferreira Ribeiro foi morto a tiros na rua Gramado. Em ambos os casos, os autores dos crimes ainda não foram identificados.



Também na quarta-feira, às 19h45min, dois homens invadiram um apartamento na rua Machadinho, no bairro Rio Branco, e dispararam contra Taran Duro dos Santos, de 34 anos, que morreu no local. A dupla, de 18 e 19 anos, foi capturada por soldados do 15º BPM quando deixava o local.



Na noite de terça-feira, na rua Marcílio Dias, no bairro Harmonia, dois criminosos invadiram a residência onde morava Tafarel dos Santos Skieresz, de 34 anos, e o executaram a tiros, antes de fugirem em um veículo. Conforme a Polícia Civil, o local funcionava como um ponto de venda de drogas e a companheira da vítima foi presa em flagrante,



Segundo o delegado Reguse, todas as vítimas tinham antecedentes. Os crimes, explicou o policial, podem ter sido motivados por disputas entre uma facção do bairro Mathias Velho e outra do bairro Bom Jesus, na zona Leste de Porto Alegre, que também atua na região Metropolitana. Uma terceira facção, essa com base no Vale do Sinos, também poderia ter envolvimento.





