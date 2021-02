Homem é morto após troca de tiros no Assentamento Sepé Tiarajú, em São Luiz Gonzaga

publicidade

Uma troca de tiros ocorrida, na noite de domingo, no Assentamento Sepé Tiarajú, em São Luiz Gonzaga, resultou na morte Euclides do Prado Barcelos, de 47 anos. Na ocorrência, o filho da vítima também sofreu disparos e acabou ferido, mas não corre risco de morte.

De acordo com a Brigada Militar, os autores do crime fugiram do local e também seriam do Assentamento. Foram feitas buscas nas imediações, mas os criminosos não foram localizados. A causa do confronto não foi divulgada, e o caso está sob investigação da Polícia Civil.