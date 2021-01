Homem é preso ao transportar cisnes em Camaquã

publicidade

Um homem que transportava cisnes em um veículo na cidade de Camaquã foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na noite de sexta-feira, na BR 116, em Camaquã, os agentes resgataram 17 cisnes que eram transportados de forma irregular em um carro.

Durante uma ação com a participação do setor de inteligência, os policiais rodoviários abordaram um automóvel Onix com placas de Minas Gerais. No porta-malas, os agentes encontraram 17 cisnes do pescoço preto sendo transportados de forma precária e sem a documentação necessária.

O homem que transportava os animais já havia sido preso faz quatro dias transportando filhotes de arara. Os pássaros foram entregues na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que os colocará novamente na natureza. O motorista, um catarinense de 36 anos, responderá por crime ambiental.