Homem é preso com blocos de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão em Flores da Cunha

publicidade

Um motorista de 26 anos foi preso em flagrante transportando 41 tijolos de cocaína em veículo na RS 122, no trecho de Flores da Cunha em direção a Caxias do Sul. O carro foi apreendido na noite da última segunda-feira e levado para fiscalização em Caxias do Sul. A carga estaria avaliada em R$ 1,5 milhão.

Os entorpecentes foram encontrados por cão farejador após mais de três horas de operação, que reuniu esforços de agentes das delegacias da Receita Federal de Caxias do Sul e Porto Alegre e a da Brigada Militar (BM).

O condutor estava uniformizado e portava documentos alegando que trabalhava em supermercado, mas as autoridades verificaram que as informações não eram confirmadas pela empresa. O suspeito, identificado como natural da cidade de Cascavel, no Paraná, alegou ter comprado veículo recentemente e nega conhecimento de fundo falso ou drogas.