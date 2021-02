Homem é preso com mochila com drogas, em Sapucaia do Sul

publicidade

Após abordagem de policiais militares do 33º BPM, um homem de 32 anos foi preso por posse de drogas, na noite de quinta-feira 11, em Sapucaia do Sul. A prisão ocorreu na rua São Benedito, no bairro Walderez, durante policiamento ostensivo na região.

Com o homem, que estava em um veículo Onix Plus, foi encontrado em uma mochila 248 porções de cocaína e 134 buchas de maconha. No carro foram achadas também, duas balanças de precisão e um aparelho celular.

O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido a DPPA, em Canoas, para registro de ocorrência.