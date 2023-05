Homem é preso por tráfico de drogas na zona Leste de Porto Alegre

publicidade

Um homem foi preso por tráfico de drogas, no bairro São José, na zona Leste de Porto Alegre. A prisão ocorreu na manhã deste domingo e integra a operação Choque de Ordem, realizada pela Brigada Militar.

Os policiais militares do 19° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam o patrulhamento quando abordaram o suspeito, de 22 anos. Com ele, foram encontrados 22 porções de maconha, 19 pedras de crack e R$ 68 em dinheiro. Além disso, os policiais encontraram anotações que acreditam ser da movimentação do tráfico de entorpecentes.

O homem foi levado para registro de ocorrência pela Polícia Civil e as drogas localizadas, assim como o dinheiro, foram apreendidos.