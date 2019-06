Homem é preso suspeito de matar os pais em Porto Alegre

publicidade

Um jovem foi autuado em flagrante e preso por homicídio doloso pela morte de um casal no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20). Conforme a delegada Vanessa Pitrez, chefe do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o rapaz é suspeito de ter matado os pais a facadas e pauladas. As vítimas são o engenheiro civil Alaberto Diego Cárcamo Ulloa, 70 anos, e a ex-mulher Maria Orildes dos Santos, 56 anos, mãe do jovem.

Vizinhos acionaram a BM pouco antes da 1h30min e relataram forte discussão e também gritos de socorro da mulher dentro do imóvel. O efetivo do 1º BPM compareceu no local e com um pé-de-cabra teve de arrombar a porta que encontrava-se fechada por dentro. Além dos corpos localizados em dependências diferentes do apartamento, os policiais militares depararam-se com o filho do casal, de 26 anos, também caído de bruços, mas vivo.

O filho do casal, de 26 anos, foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) sob custódia da Brigada Militar. Ele deverá ser submetido a exames toxicológicos e será encaminhado para o Presídio Central. No local do crime, foram recolhidos uma faca e um rolo de macarrão sujos de sangue.