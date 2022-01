Homem detido com sacola de drogas em Cachoeirinha

publicidade

Um homem de 20 anos foi detido acusado de tráfico de drogas, na madrugada deste domingo, em Cachoeirinha. O suspeito foi abordado por policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM), perto de um ponto de tráfico, na vila Cohab. Durante a abordagem de rotina, as autoridades encontraram duas balanças de precisão, um tijolo de maconha (mais 54 porções da mesma droga), num total de 511 gramas apreendidas.

Também foram encontradas em posse do detido, 31 buchas de cocaína, totalizando 210 gramas do pó. Um telefone celular, uma pochete e mais R$ 209 reais foram apreendidos com o suspeito durante a abordagem. Após receber voz de prisão, o homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Francisco de Medeiros, onde realizou exames médicos, e em seguida foi encaminhado pelas autoridades para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gravataí, onde a ocorrência foi registrada.

