Homem morre e sete pessoas ficam feridas em acidente no Norte do Estado

Um homem morreu na madrugada deste sábado em um acidente de trânsito na BR 386 em Frederico Westphalen, na região Norte do Estado.

Por volta das 4h20min um carro do modelo Polo, com placas de Santa Catarina, trafegava na rodovia quando se chocou frontalmente com um Classic, com placas de São Leopoldo. Devido a colisão um dos passageiros do Classic não resistiu e faleceu no local.

Outras sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Divina Providência (HDP) que fica na mesma cidade. De acordo com o HDP, dos sete internados, seis estão em estado estável e uma mulher foi encaminhada ao bloco cirúrgico na manhã de sábado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não divulgou a identidade dos envolvidos e ainda não tem detalhes sobre o acidente.