Homem responsável por atropelamento de adolescente se apresenta à Polícia

Na companhia de sua advogada, o motorista responsável pelo atropelamento e morte da adolescente Brenda Gabriele Vargas Carrales, de 19 anos, se apresentou no final da tarde dessa terça-feira à Polícia Civil. Na ocasião, o acidente, ocorrido na avenida Aparício Borges, ainda deixou gravemente ferida a mãe da jovem, identificada como Cátia Silene Vargas Moreira, 42 anos. O titular da Delegacia de Crimes de Trânsito de Porto Alegre, delegado Carlo Butarelli, confirmou a informação nesta quarta-feira e explicou que o inquérito está quase concluído, mas ainda depende de algumas perícias do IGP. O condutor acabou sendo liberado após prestar depoimento.

Butarelli afirmou que inquérito está perto de ser concluído / Foto: Álvaro Grohmann / Especial / CP

"Ele é um motorista de aplicativo, e se apresentou ontem, no final da tarde. Em depoimento, ele disse que se assustou com o acidente e por isso fugiu. Trata-se de um rapaz jovem, que não tem passagens pela Polícia e que alugava o carro (Chevrolet Onix) de uma locadora para trabalhar. É habilitado e está com a Carteira Nacional de Habilitação em dia e não tem restrição no documento", disse Butarelli à reportagem.

Conforme o delegado, o inquérito está quase pronto e ainda depende do depoimento da vítima que sobreviveu ao atropelamento e de exames de perícia. "Ele poderá ser enquadrado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou então com dolo eventual. Não há como definir agora. O exame do Instituto Geral de Perícia poderá determinar a velocidade em que o carro estava no momento do atropelamento. Claro, não será a velocidade exata, mas em número aproximado, até de acordo com a distância em que a vítima que morreu foi projetada. Analisaremos tudo. Será acrescentado também a questão da fuga e da omissão de socorro como agravantes", explicou.

Mãe e filha haviam saído de uma escola pois a jovem havia acabado de ganhar uma bolsa de estudo. Depois da matrícula, elas retornavam para casa quando foram atingidas na pista pelo veículo. A estudante foi arremessada vários metros. Acionada, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a mãe ao Hospital de Pronto Socorro, onde ficou internada.