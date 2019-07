Homem tenta assaltar posto de combustível com cabo de guarda-chuva no norte do RS

publicidade

Um homem de 22 anos tentou assaltar um posto de combustível, na noite dessa segunda, utilizando um cabo de guarda-chuva como arma, em Passo Fundo, no Norte do estado. O crime ocorreu em um estabelecimento localizado na avenida Presidente Vargas, no bairro São Cristóvão.

Os funcionários do posto acionaram a Brigada Militar e informaram que o criminoso teria utilizado um cabo de guarda-chuva se fosse uma arma de fogo. No momento em que praticava o assalto, o homem ficou assustado com a chegada de clientes e fugiu sem levar nada.

Os policiais militares localizaram o suspeito nas proximidades de um shopping. Após a abordagem, foi encontrado com o homem um cabo de guarda-chuva e uma carteira. Ele foi conduzido até o posto de combustível e reconhecido por uma vítima.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e autuado em flagrante. Segundo a polícia, o suspeito foi recolhido ao Presídio Regional de Passo Fundo.